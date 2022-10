SKY – Raspadori: “La nostra forza è giocare l’uno per l’altro”

Raspadori, autore di una doppietta, ad Amsterdam, contro l’Ajax, interviene ai microfoni Sky dopo la vittoria del Napoli: “Si sogna sempre di fare una doppietta Champions, poi in uno stadio così. Adesso dobbiamo solo continuare così, ma siamo davvero felici. Spalletti mi ha dato fiducia, sia lui che la società mi hanno voluto a tutti i costi e per me è stato importantissimo. La forza di questa squadra è il mettersi a disposizione l’uno dell’ altro. Il valore della squadra cresce se i risultato continuano ad arrivare, ma si può ancora migliorare, giocando l’uno per l’altro, è in questo che dobbiamo e possiamo ancora fare di più. Si gioca ogni tre giorni, bisogna resettare e continuare”