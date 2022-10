Pavarese: “Non è una sorpresa il percorso europeo del Napoli”

Gigi Pavarese, ex direttore sportivo del Napoli, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio.

Questa sera il Napoli affronterà l’Ajax in Champions… “Non è una sorpresa il percorso europea del club. Questa è una squadra che ha avuto modo di agevolare l’inserimento di due calciatori come Kvara e Kim. Si sono sentiti subito a loro agio e si sono ambientati bene in Serie A. Il coreano ha spaventato tutti, sembra un giocatore navigato. Ha qualita indiscutibili, Giuntoli aveva le suoi buone ragioni per sostiuire Koulibaly con l’ex Fenerbahce”.

Pensieri sul centrocampo azzurro? “Dopo lunghe attese, finalmente Zielinski sta confermando il suo potenziale. Si tratta di un calciatore fantastico, dalle qualità indiscusse. Se Kvara ha avuto vita facile, il merito è anche del polacco per il suo sacrificio tattico”.

Come si ferma questo Napoli dilagante? “Speriamo che nessuna squadra riesca ad arrestare la corsa azzurra. Anche sé qualcuno dovesse trovare qualche soluzione tattica, Spalletti avrebbe la possibilità di contare su altre frecce per la rosa ormai completa. Il vero artefice di questo avvio di stagione è proprio l’allenatore, lode a Luciano. Il Torino stava creano dei grattacapi alla fascia mancina, l’anno scorso partite come quella di sabato si sarebbe rivelata una disfatta. Ci sono state alcune amnesie nel corso dell’incontro, il Napoli non deve mai mollare la presa perché tutte le squadre possono rendersi pericolose”.

Quanto inciderà il ritorno di Osimhen? “È un calciatore internazionale. La conferma di Simeone e Raspadori trasmette tranquillità, Victor può recuperare con fiducia. Lo scudetto è un obiettivo possibile? “Credo che Spalletti abbia fatto tesoro dell’esperienza della passata stagione per alcune amnesie irripetibili. Da grande professionista, il tecnico non commetterà gli stessi errori per far sì di portare in porto la barca azzurra”.

Pronostico della gara con l’Ajax? “Sarà necessario non perdere. Il Napoli è tranquillo, questo sarà il vantaggio determinante con i lancieri”.