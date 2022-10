Lozano: “Quando entro in campo cambio, sono sempre diverso”

Hirving Lozano, esterno del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. “Quando sono arrivato al Pachuca, a 10 anni, mi piaceva spaventare i compagni, nascondermi sotto le coperte. Anche sull’autobus che ci portava a scuola, scherzavo sempre e facevo cose simili. Da quel momento hanno iniziato a chiamarmi Chucky, Mi chiamava così persino il presidente. La maggior pare della gente mi conosceva come Chucky anziché con il mio vero nome. Sono un giocatore che in campo dà sempre il 100% in ogni partita. Cerco di fare del mio meglio quando ho la palla, e voglio sempre vincere. Quando entro in campo cambio, sono sempre diverso”.