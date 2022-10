LIVE CHAMPIONS LEAGUE – Ajax-Napoli, formazioni ufficiali

Premere f5 per gli aggiornamenti

AJAX (4-3-3) – Pasveer; Timber, Bassey, Rensch, Blind (C), Berghuis, Alvarez, Taylor, Tadic, Kudus, Bergwin A disp. Stekelemburg, Gorter, Wijndal, Klaassen, Brobbey, Ocampos, Lucca, Grillitsh, Baas, Regeer, Magallan, Conceicao All. Shroeder

NAPOLI (4-3-3) – Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahamani, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Raspadori, Kvaratskelia A disp. Idasiak, Sirigu, Juan Jesus, Mario Rui, Ostigard, Zanoli, Elmas, Gaetano, Ndombele, Zerbin, Politano, Simeone All. Spalletti

Arbitro: Francois Letexier (Francia); Ass1: Mugnier (Francia); Ass2: Rahmouni (Francia); IV: Stinat (Francia); VAR: Kwiatkowski (Polonia); AVAR: Millot (Francia)

18,54 – In attesa dell’arrivo delle squadre, le prime immagini della Johan Cruijff Arena, dove si giocherà la sfida Ajax-Napoli.

Questa sera alla “Johan Crujif Arena” di Amsterdam si giocherà la sfida tra l’Ajax e il Napoli, valevole per la terza giornata del girone A di Champions League. I “lancieri” sono reduci dal successo contro i Glasgow Rangers e la sconfitta di Liverpool, mentre gli azzurri sono a punteggio pieno. Si prevede una sfida interessante tra due compagini che giocano a viso aperto. In casa dei “lancieri” out per infortunio Kaplan e Sanchez. Per il Napoli mancherà solo Osimhen. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

La Redazione