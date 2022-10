Le tante facce del gol: dalla difesa all’attacco tutte le reti per reparto

Il bomber è Kvaratskhelia che ha segnato 5 reti, in totale gli attaccanti azzurri di gol ne hanno firmati 15. Il secondo miglior marcatore è Politano con 3 reti (quella nella partita di esordio a Verona e i due rigori con Rangers e Milan). Osimhen ha segnato due gol nelle prime due partite con Verona e Monza ed è stato decisivo nel primo tempo contro il Liverpool, match in cui fu costretto a lasciare il campo per infortunio pochi minuti prima dell’intervallo. E due gol hanno segnato anche Raspadori e Simeone che sono stati impiegati in attacco nelle ultime cinque partite in cui è mancato il centravanti nigeriano. Un gol di Elmas, quello contro il Lecce: il macedone è stato schierato da Spalletti sia da esterno sinistro d’attacco che da mezzala, sia destra che sinistra, di centrocampo.

Fonte: Il Mattino