Kudus e Kvaratskhelia: la sfida di Amsterdam è anche la loro

Kudus e Kvaratskhelia, i giovani bomber di Ajax e Napoli. 22 anni, il ghanese, quasi 22 il georgiano. La sfida di Amsterdam può essere decisa da una loro giocata. Di qualità tecnica ne hanno tantissima entrambi, Kudus può ricoprire più ruoli, ha giocato a centrocampo e ora viene impiegato in posizione più avanzata. Punto fermo anche del Ghana (17 presenze e 5 gol), sarà uno dei protagonisti della sua nazionale al Mondiale in Qatar. Le stagioni precedenti per lui non sono state fortunate, è stato frenato da diversi infortuni, il primo al menisco nel suo match di esordio in Champions League, il 21 ottobre 2020 contro il Liverpool. Subito decisivo Kvaratskhelia per il Napoli, un impatto straordinario il suo nel mondo azzurro, insegue la prima rete in Champions dopo le ottime prestazioni sia contro il Liverpool che contro i Rangers. Imprendibile nell’uno contro uno, punta il difensore e va via in dribbling sia da un lato che dall’altro per calciare sia con il destro che con il sinistro. Due attaccanti sguscianti, rapidi che non danno punti di riferimento. Due giovani dal grande presente e dal grande futuro, due attesi protagonisti di Ajax-Napoli.

Il Mattino