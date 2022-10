In casa Ajax: si vuole dimostrare “il valore” e si teme la catena di sinistra

Il nuovo team si è ricompattato attorno a due colonne, il capitano serbo Tadic e il centrocampista Klaassen, e ha investito su gente che cerca il lancio o il rilancio: tra questi l’ala della nazionale olandese Steven Bergwijn : «Per noi la partita contro il Napoli rappresenta un’opportunità – ha detto – possiamo far vedere all’Europa ciò che valiamo. Sentiamo la pressione perché giochiamo in casa ma ci faremo trovare pronti».

E’ così da sempre: l’Ajax ristruttura il gruppo pensando al futuro e al bilancio . Il nuovo team si è ricompattato attorno a due colonne, il capitano serbo Tadic e il centrocampista Klaassen, e ha investito su gente che cerca il lancio o il rilancio: tra questi l’ala della nazionale olandese Steven Bergwijn : «Per noi la partita contro il Napoli rappresenta un’opportunità – ha detto – possiamo far vedere all’Europa ciò che valiamo. Sentiamo la pressione perché giochiamo in casa ma ci faremo trovare pronti».

In Champions ha cominciato forte, rifilando 4 gol ai Rangers e perdendo a Liverpool solo al minuto 89. Merito anche di un trequartista ritrovato, Mohammed Kudus, autore di 2 gol in altrettante partite. In rosa ci sono anche il centrocampista austriaco Grillitsch e il nostro Lorenzo Lucca, che per ora ha giocato quasi niente, solo 37 minuti in campionato. Ma il nuovo allenatore Alfred Schreuder assicura: «Deve ancora crescere sul piano atletico, ha una bella stazza. Ma sono sicuro che presto ci regalerà delle soddisfazioni. Il Napoli? Fortissimo. Temo soprattutto la catena di sinistra che parte da Mario Rui, si sviluppa con Zielinski e sfrutta la qualità di Kvara. Dovremo essere bravi a contenerli».

CdS