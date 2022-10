Il d.s. Giuntoli e il “grande lavoro” dei rinnovi

In casa Napoli ci sono due aspetti che non vanno mai tralasciati, il terreno di gioco, ma anche la questione rinnovi. Il d.s. Giuntoli, dopo le diverse vicende, che hanno portato all’addio dei senatori, non vuole lasciare sospesi in questo nuovo corso. Su Meret, ormai c’è solo da attendere il twitter presidenziale, visto che anche il portiere friulano ha detto che manca solo da formalizzare. Rinnovo fino al 2024 con opzione per l’anno successivo. I prossimi, in ordine cronologico saranno: Rrahamani, Lobotka e Anguissa. Per il difensore kosovaro, si è a buon punto, come riporta il Mattino. Per i due centrocampisti invece si passera per lo slovacco fino al 2026 e il camerunense rinnovo di un anno 2027 con aumento d’ingaggio. Insomma “grande lavoro” per il d.s. azzurro, ma con la consapevolezza di rendere un Napoli sempre più solido.

La Redazione