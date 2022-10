Higuain: quel giro di campo al San Paolo, uno degli ultimi sorrisi

Ora che è finita, ora ches’impone una domanda: come sarebbe stata la sua carriera se nell’estate del 2016 non avesse deciso di lasciare il Napoli per la Juventus? Forse Mertens non sarebbe mai diventato centravanti, la favola dei 91 punti non ci sarebbe stata. Riscontri non potranno mai essercene. L’unica realtà è che Higuain alla Juventus ballò una stagione sola.dopo un biennio di freddo con Rafa Benitez. Il rude toscanaccio è stato l’unico allenatore in grado di insinuarsi nella corazza del nove argentino.Quando parlava di lui, a Sarri brillavano gli occhi.Il 36esimo Gonzalo lo realizzò con una spettacolare rovesciata. Quel giro di campo finale fu l’ultima immagine di Higuain con la maglia azzurra. Il resto è cronaca di un declino.