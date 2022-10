Gli inserimenti dei centrocampisti hanno fruttato il 33% delle realizzazioni

Importante è stato l’apporto in termini realizzativi anche dei centrocampisti che hanno segnato 8 gol, Anguissa è risultato decisivo con la sua doppietta contro il Torino. «Lui è uno che sa inserirsi molto bene palla al piede per andare a colpire negli spazi. L’inserimento dei centrocampisti rappresenta un altro punto di forza del Napoli. E poi sto vedendo molto bene Politano, è cresciuto tantissimo e anche lui è sempre più determinante nel gioco offensivo degli azzurri», dice Novellino. In totale 3 i gol del camerunense, che aveva già segnato nel match di Champions contro il Liverpool, stesso numero di reti di Zielinski a quota 3 con la rete messa a segno contro il Verona e la04 doppietta contro i reds. Un gol lo ha realizzato Lobotka nel match d’esordio al Bentegodi, un gol anche di Ndombele in Champions contro i Rangers. Fonte: Il Mattino