[Foto] YOUTH LEAGUE – Ajax-Napoli 5-1, crollo degli azzurri in terra olandese

Questo pomeriggio si è giocato, in attesa del match serale alla Johan Cruijff Arena di Champions League, il match di Youth League tra le squadre Under 18 dell’Ajax e del Napoli. Partono forte gli olandesi che passano in vantaggio con Misehouy e raddoppiano con Jansen. Gli azzurri accorciano le distanze dal dischetto con Rossi, per fallo del portiere di casa Kremers. I lancieri però vanno sul 3-1 con Muzambo. Lo stesso bomber dell’Ajax realizza la quarta rete e nel finale arriva il 5-1 con Banel dal dischetto. I partenopei, ad eccezione di un paio di azioni tra la fine del primo tempo e il finale di gara, non sono mai stati in partita, contro un avversario che da sempre ha nel vivaio il suo credo calcistico. Tra più di una settimana a Cercola, la sfida contro gli olandesi, ma la classifica per i primi due posti è ormai compromessa.

Accorciamo le distanze con il gol di Rossi dal dischetto. 35’ | #AjaxNapoli 2-1

💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/lUw5NKUVzE — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 4, 2022

Ajax: Kremers, Jermiumi, Aertssen, Milovanic, Hato, Vos, Misehouy, Agougil, Jensen, Banel, Indumbo-Muzambo. A disp: Reverson, Sardo, Chahid, Kalokoh, Van Bohemen, Viereck, Chourak. All. Peereboom

Napoli: Turi, Portillo, Nosegbe-Susko, D’avino, Gningue, Spavone, Gioielli, Giannini, Boni, Rossi, Russo. A disp: Boffelli, Acampa, Barba, Hysaj, Iaccarino, Lettera, Marranzino. All. Frustalupi

Arbitro: Sig. Damian Sylwestrzak

La Redazione