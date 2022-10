Costi, ds: “Kvaratskhelia? I giocatori vanno visti e rivisti”

Giandomenico Costi, dirigente sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, alla trasmissione Si Gonfia La Rete.

“Al Carpi facemmo un percorso unico ed irripetibile. Non c’erano tanti mezzi economici, ma Giuntoli si è inventato tutto dalla squadra alla gestione. Non sempre i giocatori che costano di più sono i più bravi altrimenti tutti farebbero questo tipo di mercato. La bravura del direttore e della società tutta è scegliere le persone giuste. Bisognerebbe spendere il giusto ed il giusto è fatto dal budget, dal fatturato, dagli sponsor, gli abbonati. A Napoli lavorano persone capaci perché Giuntoli ha dimostrato il suo valore, ma anche Spalletti è bravo a far giocare in un certo modo la squadra.

Kvara? I giocatori vanno visti e rivisti. Non è mai semplice portare un giocatore in una società perché di certo oltre al Napoli, Kvara, aveva altre pretendenti.

Il Napoli è fortissimo, ha una gestione perfetta e poi ci vuole anche un pizzico di fortuna per arrivare primo al termine del campionato. Non so dove potrà arrivare, ma ad oggi possiamo dire che ha disintegrato il Liverpool che è tra le più forti in Europa. Il Napoli è fatto di professionisti, di atleti che hanno dimostrato di saper fare bene anche senza Osimhen per cui questa stagione può dare grandi soddisfazioni”.