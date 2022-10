Champions League – Rinascita Inter di cuore: Barcellona ko 1-0

Risorge l’Inter che nell’oscurità trova la luce. I neroazzurri vincono 1-0 con il Barcellona nella 3ª giornata del gruppo C di Champions League. Decisiva la perla di Calhanoglu al 47′ min del primo tempo. La squadra di Inzaghi resiste agli assalti e si spaventa per il gol annullato a Pedri dal VAR e per rigore non dato al Barca per contatto di Dumfries. Successo prezioso e importantissimo per l’Inter che va al secondo posto nel girone a +3 punti proprio sul Barcellona