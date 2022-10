Champions League – Manita Bayern, Atletico ancora ko, pari Tottenham

Come sempre tante emozioni anche nella terza giornata di Champions League. Continua a splendere il Bruges, che batte pure l’Atletico Madrid per 2-0, centra la terza vittoria di fila e scappa da solo in testa al gruppo B, mettendo una grossa ipoteca sulla qualificazione agli Ottavi. Nell’altra partita del girone il Porto stende 2-0 il Bayer Leverkusen e aggancia i tedeschi e l’Atletico al secondo posto. Solito schiaccatutto il Bayern Monaco che distrugge 5-0 il Viktoria Plzen, rimane saldamente in testa nel gruppo C e mette la mani sulla qualificazione. Cade lo Sporting Lisbona, che crolla 4-1 a Marsiglia ma rimane al comando del gruppo D, complice lo 0-0 tra Eintracht Francoforte e Tottenham, distanti ora a +2 punti