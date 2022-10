CHAMPIONS LEAGUE – Ajax-Napoli 1-6, i top della squadra azzurra

Il Napoli, dopo aver vinto le prime due gare nel girone A di Champions League, stasera ha affrontato l’Ajax. Azzurri vicini al gol con Raspadori che sfiora il palo. Gli olandesi al primo affondo passa. Azione rapida in area, tiro di Taylor e Kudus segna da pochi passi. I partenopei però continuano ad attaccare e dopo aver sfiorato la rete con Kvaratskelia, pareggia con Raspadori. Spunto di Olivera e il classe 2000 di testa ad incrociare batte Pasveer. Il Napoli prosegue e passa con il colpo di testa di Di Lorenzo su cross del georgiano. Nel recupero Zielinski, prima va vicino alla rete personale e poi la realizza su assist di Anguissa. Il camerunense ad inizio ripresa recupera palla, serve Raspadori ed è la quarta rete. A segno anche Kvarstskelia e poi nel finale Simeone chiude il primo set. Gli azzurri ora dominano il girone con sei punti e sono ormai ad un passo dal passaggio del turno, con possibilità di giocarsi il primo posto. Ecco le pagelle della “Johan Cruijff Arena”.

Top

Di Lorenzo 7,5 – Il capitano del Napoli si conferma ormai leader e non solo per la fascia di capitano, ma anche per tecnica. Annulla gli avversari e poi si sblocca anche in zona gol. Non si ferma neanche nella ripresa. Insomma “Duracell”.

Kim 7 – L’inizio di gara non è semplice, Kudus la sblocca, ma poi come sempre il sud-coareano primeggia in difesa con facilità. Anche stasera conferma di essere stato un grande acquisto in difesa.

Olivera 7 – Mossa di Spalletti della vigilia e l’uruguaiano non lo delude. Tadic non lo punta mai e questo è un punto a suo favore. Splendida l’azione dove segna Raspadori e non cala fino alla fine, dove da una mano anche in difesa. Sarà importante per le rotazioni del mister.

Anguissa 7,5 – Non ha segnato come contro il Torino e il Liverpool, ma anche stasera è stato devastante. E’ una montagna difficile da spostare. Fa assist, giocate e nel finale sfiora la rete. Che dire insuperabile.

Lobotka 7,5 – Lo slovacco, come sempre è dappertutto, un trottolino immarcabile e che si spinge in avanti. L’unico errore è sull’1-6, quindi ininfluente. Un professore della Champions League.

Zielinski 6,5 – Il polacco segna quest’anno nei grandi eventi. Dopo la doppietta al Liverpool, segna all’Ajax di contropiede, sfiorandolo prima. Esce nell’intervallo.

Ndombele 6,5 – Sembrano lontani i tempi dove il giocatore faceva fatica in mezzo al campo. Adesso sta ritrovando la condizione e corre tanto. Assist per Simeone e la traversa che sta ancora tremando.

Lozano 6,5 – Il messicano non ha segnato, l’unica nota poco lieta, ma sulla destra fa tremare la difesa dell’Ajax. Dà tutto fino alla fine, anzi è importante anche in fase difensiva. Se trova continuità sarà un bel vedere per Spalletti.

Raspadori 7,5 – Dopo le reti decisive contro lo Spezia e le due in Nazionale contro Inghilterra e Ungheria, per il classe 2000 è un’altra notte da sogno. Doppietta, di cui, una di testa e l’atra di precisione. Ora è dura tenerlo in panca.

Kvaratskelia 7 – Il georgiano sembrava far fatica all’inizio, ma poi inizia a carburare. Sfiora la rete a giro, poi assist al bacio per Di Lorenzo. Nella ripresa cercano di fargli falli, ma si “vendica” segnando il gol dell’1-5. Esce tra gli applausi di panchina e tifosi azzurri.

Simeone 6,5 – L’argentino entra per Raspadori, uno degli eroi di Amsterdam, però lo fa con grande determinazione. Sfiora il gol, ma poi lo fa con precisione. Vicino alla doppietta di testa. Il sogno era la Champions, ma ci sta dentro alla grande.

A cura di Alessandro Sacco