CALCIO FEMMINILE – V. Giacinti (att. Italia): “Il Brasile? E’ fondamentale sfidare grandi squadre”

Lunedì 10 Ottobre al “Luigi Ferraris” di Genova, l’Italia del c.t. Milena Bertolini sfiderà il Brasile in un amichevole di lusso, per arrivare al meglio in vista dei prossimi mondiali 2023 in Australia-Nuova Zelanda. Ai microfoni del sito della Figc le parole della punta delle azzurre Valentina Giacinti: “È passato un mese e i ricordi sono ancora qui, specialmente quando torni a vestire la maglia azzurra e sono bei ricordi. Quando ho visto che giocavamo contro il Brasile ero felice perché la ritengo una sfida affascinante e soprattutto mi ricorda la partita del Mondiale in cui pur perdendo 1-0 siamo passate da prime del girone. Abbiamo ricordi più che positivi. Per noi è fondamentale confrontarci con squadre di questo calibro per prepararci al meglio al Mondiale”.

La Redazione