Beppe Bruscolotti: “A me il gioco dal basso non piace”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Beppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli: “Mi sono divertito con Le Iene, ci siamo fatti grosse risate, domani (ndr oggi) andrà in onda la puntata su Cassano. Lui sì che è un soggetto con cui nello spogliatoio si poteva fare qualcosa (ride, ndr). Impostazione difensiva di Napoli-Torino? Il Napoli ha giocato mezz’ora alla grande e si è assicurata il risultato, non ha rischiato, ha gestito la partita da squadra importante. Kim? Koulibaly è finito in panchina (ride, ndr). Un difensore così deve essere, pratico, non si può prendere il rischio di giochicchiare, a me il gioco dal basso non piace e Meret pure stava facendo una mezza cosa sabato”.