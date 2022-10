Avversarie Napoli – Liverpool/Glasgow Rangers. Klopp: “Ora svegliamoci”

Sei punti per ipotecare la qualificazione, e (magari) ritrovare l’identità perduta. In ritardo in Premier League, nel doppio confronto di Champions League coi Rangers, Jurgen Klopp chiede al suo Liverpool di ritrovare la confidenza con la vittoria. Un obiettivo tutt’altro che scontato, alla luce dell’altalenante avvio di stagione dei Reds. Che anche nell’ultimo turno, contro il Brighton di Roberto De Zerbi, hanno palesato evidenti limiti e incertezze.

Soprattutto in difesa dove hanno già subito 14 reti in nove gare di campionato. «Quando incontri un problema e pensi di avere la soluzione in pugno, in verità nel calcio non riesci mai a risolverlo in maniera istantanea – riflette alla vigilia il tecnico tedesco -. Difendere è un’arte che noi per anni abbiamo interpretato bene. Ora però non è più così, e non ci resta che ritornare alle basi del difendere».

La seconda missione, altrettanto importante, per il Liverpool sarà quella di evitare gli avvii di gara in salita, molto spesso fatali, che stanno costando carissimo a Salah e compagni. «Non possiamo permetterci sempre partenze ad handicap – ha chiosato Klopp – è il momento di invertire questa tendenza. C’è bisogno di maggiore concentrazione e compattezza tattica».

Ma attualmente sembre più facile a dirsi che non a farsi, almeno dalle parti di Anfield.

Fonte: CdS