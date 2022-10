Avv. La Marca: “Kvara e Kim hanno avuto un impatto incredibile con il nostro calcio”

Domenico La Marca, avvocato esperto di diritto sportivo, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio.

Napoli, giocatori immediatamente decisivi – “Poche sono le squadre che sono riuscite realmente a rinforzarsi nel mercato estivo, ed in particolare modo a trovare quei giocatori capaci di risultare immediatamente decisi, forse proprio in questo aspetto si può comprendere l’eccezionale inizio di stagione del Napoli. Kvaratskhelia e Kim Min Jae hanno avuto un impatto incredibile con il nostro calcio, il georgiano mi ricorda Ronaldo “Il Fenomeno”, con le dovute proporzioni, per l’incredibile capacità di adattarsi e di risultare immediatamente decisivo nella nostra Serie A, mentre il centrale azzurro ha dimostrato come si possono tranquillamente pescare in giro per il mondo difensori pronti e senza spendere cifre folli, visto che in questa sessione estiva per il ruolo sono state investite somme senza alcuna logica.”

Il grande colpo – “Raspadori è un grande colpo per il Napoli, visto che di solito questo profilo di calciatore, italiano, giovane e di prospettiva, è destinato a Milan, Inter e Juventus, mi ricordo solo un’eccezione: Cassano che nel 2001 la Roma a suon milioni fu capace di sottrarre alla concorrenza. È un acquisto che dimostra la bontà del progetto Napoli e le rinnovate ambizioni di De Laurentiis, abile a garantirsi il migliore talento italiano che era maggiormente disponibile sul mercato.”