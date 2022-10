Ajax/Napoli [Formazioni], modulo offensivo dei “lanceri”. Ballottaggio Olivera-Mario Rui

Questa sera alla “Johan Cruijff Arena” di Amsterdam, l’Ajax affronterà il Napoli per la terza giornata del girone A di Champions League. Per i lancieri l’occasione per riscattare la sconfitta contro il Liverpool e il pari recente in campionato contro gli Eagles. In attacco spazio a Tadic, Kudus e Bergwin. A centrocampo invece Alvarez con Berghuis e Taylor, per il 4-3-3 spregiudicato. Spalletti invece ha due dubbi di formazione. Come terzino sinistro ballottaggio Olivera-Mario Rui, mentre sulla fascia destra Lozano-Politano con il messicano in vantaggio. In attacco spazio a Simeone.

Fonte: CdS