Zaccardo, interm. Kvara: “Napoli? Scelta perfetta. Spalletti è la guida migliore per Kvicha”

L’intermediario che ha portato al Napoli Kvicha Kvaratskhelia, Cristian Zaccardo, ha parlato del giovane attaccante azzurro a La Gazzetta dello Sport. “Mi sono sbagliato: avevo previsto che Kvaratskhelia in due anni sarebbe costato 50 milioni. Invece mi sa che basta un anno. Lo staff di Giuntoli e Micheli ha avuto intuito e coraggio, con l’appoggio del vice presidente Edoardo De Laurentiis. Il Napoli è stato abile e tempestivo: c’era il rischio che la Premier League mettesse gli occhi su Khvicha, da almeno un paio d’anni in evidenza anche con la nazionale georgiana. Jugeli Ivane, il procuratore georgiano, rappresentato in Italia da Gennaro Di Nardo. E la loro parola è stata decisiva per allontanare le insidie. Napoli? Scelta perfetta. Anche perché Spalletti è la guida migliore per Kvara: parla anche un po’ di russo. E’ una famiglia molto unita quella di Kvara. Sono stato da poco a Tiblisi ed ho conosciuto i genitori, gente perbene: il padre, anche lui attaccante, è stato nazionale azero. E Khvicha ha tanta voglia di imparare e migliorarsi. Ha il futuro davanti, con una modestia che lo aiuterà a cercare sempre il meglio. Le big europee hanno risorse incredibili e per tenere alto il livello della Serie A non bisogna avere paura di cambiare”.