Una fabbrica da gol azzurra: Anguissa 10° marcatore

Anguissa si è aggiunto all’elenco, il decimo marcatore in serie A. In totale sono 11 gli azzurri andati a segno tra campionato e Champions. E il Napoli è salito ora a quota 25 reti in 10 partite (media di 2.5 gol a gara): una vera e propria cooperativa del gol. «Il gioco di Spalletti permette a tutti di andare a segno, Luciano riesce a far esprimere la squadra in maniera straordinaria e sono molteplici le soluzioni per arrivare al gol», dice Walter Novellino, l’allenatore che guidò il Napoli nell’anno della promozione dalla B alla A nel 1999-2000.

Fonte: Il Mattino