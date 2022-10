SETTORE GIOVANILE – Episodio chock che ha visto coinvolto l’allenatore dell’Under 17 dell’Avellino

Ennesimo brutto episodio a livello di settore giovanile, anzi si può definire davvero chockante. L’allenatore dell0Under 17 dell’Avellino, è stato minacciato di morte dal padre di un ragazzo: “Ti taglio la testa e la metto in una valigia se l’allenatore non fa entrare mio figlio”. Come raccontano le pagine on line del Mattino, il fattaccio è accaduto allo stadio Ambrosini di Venticano. Ecco il comunicato del club irpino.

L‘Us Avellino 1912 condanna fermamente gli episodi di violenza avvenuti, nelle ultime 48 ore, nei confronti di tesserati e dirigenti.

Il club manifesta piena solidarietà nei confronti di Giuliano Capobianco, responsabile del settore giovanile YOUTH, per le continue minacce e tentate aggressioni subite in questi mesi da parte di genitori che, senza alcun contegno e con modi alquanto discutibili, lamentano lo scarso impiego dei propri figli.

La società prenderà provvedimenti nei confronti dei tesserati coinvolti, malgrado l’indiretta responsabilità degli interessati, e, nel contempo, le persone vittime di tali episodi di violenza sporgeranno denuncia presso le autorità competenti.

Fonte: usavellino1912.com