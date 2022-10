Serie A – Verona/Udinese 1-2, in rimonta il successo friulano

Verona/Udinese chiuderà l’ottava giornata di Serie A. Il derby veneto-friulano vede i bianconeri di Sottil in forma smagliante dopo la vittoria contro l’Inter, mentre i padroni di casa in difficoltà e reduci dalla sconfitta contro la Fiorentina. E i bianconeri continuano a stupire, espugnando il Bentegodi in rimonta. L’ Udinese parte subito molto forte, ma nonostante le occasioni è l’Hellas a passare in vantaggio con un gran gol di Doig. Nella ripresa, l’undici di Sottil aumenta il ritmo. Beto entra e segna su assist di Deulofeu. In pieno recupero ci pensa Bijol a regalare i 3 punti ai suoi e a far continuare a gioire il team friulano che in classifica è a -1 da Napoli e Atalanta. Di seguito il tabellino:

Verona – Udinese 1-2 23′ Doig, 70′ Beto, 93′ Bijol

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Hien, Gunter, Ceccherini; Lazovic (72′ Hrustic), Tameze, Veloso, Doig (82′ Djuric), Verdi (72′ Depaoli), Piccoli (62′ Kallon), Henry (82′ Lasagna). All. Cioffi

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez (57′ Ebosse); Pereyra, Lovric (66′ st Arslan), Walace, Makengo (57′ Samardzic), Udogie; Success (57′ Beto), Deulofeu (80′ Nevstorski). All. Sottil

Arbitro: Minelli

Ammoniti: 31′ p.t. Veloso, 2′ s.t. Perez, 33′ s.t. Becao, 40 s.t. Depaoli, 42′ s.t. Pereyra