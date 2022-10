L’Ajax pareggia con il Go Ahead Eagles. Klassen: “Formazione sbagliata”

Serpeggia qualche malumore in casa Ajax, con il pareggio contro il Go Ahead Eagles che non è stato ben digerito da Klassen, in passato obiettivo di mercato del Napoli e oggi uno dei fuoriclasse e veterani della formazione olandese: “Deve essere molto meglio di così“, ha detto a ESPN dopo la partita, “Abbiamo avuto abbastanza opportunità per fare la seconda o la terza rete, ma non l’abbiamo fatto, se pareggi 1-1 in casa contro Go Ahead, allora ti vergogni“, aggiungendo, “Penso che la nostra formazione fosse sbagliata, l’ho detto all’intervallo. Quando abbiamo perso palla, il nostro centrocampo era completamente aperto“. Parole molto forti contro le scelte del tecnico Schreuder, che ha preferito il turnover per arrivare alla gara di Champions con forze fresche. L’Ajax, invece, è stato raggiunto a 10 minuti dalla fine e ha perso il primato della classifica in favore dell’AZ. Ci sarà grande voglia di riscatto tra i Lancieri domani.

Fonte: Il Mattino