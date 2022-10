DIFESA – In vista di Amsterdam Spalletti ha un dubbio sulla fascia sinistra

Il Napoli ha ripreso ieri pomeriggio gli allenamenti, in vista della sfida di domani sera alla Johan Cruijf Arena contro l’Ajax, valevole per la terza giornata di Champions League del girone A. Solo Osimhen non farà parte della sfida in terra olandese, lavoro personalizzato in palestra, ma Spalletti ha un paio di ballottaggi di formazione. Uno è certamente per il ruolo di terzino sinistro, come riporta il CdS, se confermare Mario Rui, in gran spolvero, oppure dare spazio ed Olivera. Nell’allenamento di questa mattina il tecnico di Certaldo avrà le idee più chiare.

La Redazione