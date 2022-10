De Core: “Napoli, entusiasmo direttamente proporzionale alla sorpresa”

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Francesco De Core, direttore de “Il Mattino”

“L’entusiasmo è direttamente proporzionale alla sorpresa perché questa estate c’era molta preoccupazione avendo il Napoli cancellato un pezzo del passato, poi ricostruito con pezzi pregiati. Kim ha sorpreso molto, è un giocatore per cui Spalletti aveva sempre garantito, ma sostituire Koulibaly non era facile.

La prima mezzora del Napoli contro il Torino è stata eccezionale, sicuramente aver preso gol non ha reso felice Spalletti, ma l’andamento del match è stato sempre nelle mani del Napoli. E’ stata poco più di un’amichevole perché la gara è stata portata a casa con non troppa fatica.

Aprile quest’anno ha un valore ancora maggiore, perché non sapremo come torneranno i giocatori dal Mondiale ed è possibile che squadre che nella prima parte della stagione arrancano possano recuperare nella seconda. Finchè le regole consentono a certe squadre di indebitarsi senza essere sottoposte ad un certo tipo di censura, non cambierà mai nulla. Il Napoli porta avanti un discorso diverso, sostenibile e credo giusto. La Juventus negli ultimi anni ha cambiato tanti allenatori, comprato tante figurine e pochi calciatori per cui il bilancio in rosso non sempre corrisponde ai risultati sul campo”.