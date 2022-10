Dall’incoronazione di San Siro al sabato dell’exploit: è turbo Frank

Tutto Frank. Dopo la vittoria con il Milan era stato indicato quale nuovo leader direttamente dal vice di Spalletti, e con il Toro sono stati sufficienti appena dodici minuti per dare ragione a Domenichini. Due reti: la prima di testa con un impressionante inserimento in area che ha letteralmente travolto tre marcatori e la seconda dopo una settantina di metri di corsa a passo sostenuto fino alla porta del Torino. Minuto 6 e minuto 12: lo show di Frank. Che poi, strada facendo, ha continuato a lottare, strappare, cucire, recuperare, raddoppiare, attaccare, manovrare e difendere. E chi pensa a un’esagerazione, beh, allora non ha guardato la partita con attenzione. Il dato saliente, tra l’altro, è che finora la media delle prestazioni di Anguissa è stata davvero super: tra un livello alto e un livello altissimo. Come sabato, come con il Liverpool: la sua prima partita di Champions a 26 anni. Sontuosa e con gol.

Fonte: CdS