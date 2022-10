Champions – Turnover olandese…giusto il minimo sindacale

Osimhen ha bisogno ancora di qualche giorno, non è detto neppure che ce la faccia per Cremona. Comunque, con l’Ajax qualcosa cambierà rispetto alla gara col Torino. S’intende: il minimo sindacale. Simeone e Lozano saranno i titolari dei primi 60 minuti per dirla alla Lucianone e Raspadori e Politano i titolari degli altri 35 minuti. Non è tempo di turnover in difesa, sarebbe un rischio inutile mettere a riposo Mario Rui che è in forma e condizione smagliante, oppure dare il cambio a uno dei centrali. L’unica tentazione di Spalletti riguarda Ndombele che è giocatore di struttura che potrebbe cambierà lo scenario in mediana contro i Lancieri d’Olanda. E Kvara? Prima o poi riposerà anche lui. Ma non adesso. Chi non conosce più la parola ballottaggio è Alex Meret: i pali anche in Champions sono i suoi. Come il rinnovo: l’annuncio è questione di ore. Prolunga fino al 2024 con opzione per il 2025. Guadagnerà 1,8 milioni. Quasi il doppio rispetto a prima.

Il Mattino