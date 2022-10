Bargiggia: “Kim è blindato, sacrificio economico per il rinnovo di Anguissa”

, programma radiofonico in onda su, è intervenuto, giornalista esperto di calciomercato, che ha parlato di un possibile assalto di club europei a: “Assolutamente no, il calciatore è blindato. La clausola è attiva dalla prossima stagione. Se al termine dell’annata dovessero esserci offensive di top club europei, sarebbe già pronta una proposta di rinnovo per un’ulteriore anno e di ritocco dell’ingaggio per il coreano, con un aumento della cifra valida per la clausola“. Sul momento di Anguissa : “La cifra del cartellino si aggira intorno ai 40 milioni. Si sta discutendo di un possibile prolungamento del contratto con una modifica dell’ingaggio. La società azzurra ha intenzione di proseguire con il calciatore ed è pronta a sacrificarsi per questi nuovi punti chiave della squadra. Questo è un segnale di lungimiranza da parte del club“.si sta ben disimpegnando come prima punta: “evidentemente è molto apprezzato da, perché è un regista offensivo. Ilè un giocatore adatto alla squadra nei momenti di difficoltà. Nella prima parte di gara con ilsi è verificato lo scenario di gioco vincente della formazione del tecnico in questo avvio di stagione.viene utilizzato per le sue caratteristiche in un ruolo di grosso sacrificio, sa dialogare bene con i compagni. In questa annata ilsembra non abbia riscontrato difficoltà contro le squadre le quali applicano una pressione molto alta. Gli azzurri stanno soffrendo di meno e di conseguenza cresce l’appeal della squadra., inoltre, è un toro, calciatore molto differente da. È cresciuto tanto ancheper prestazioni e rendimento. La novità tattica è legata alla forza delmostrata con le squadre che giocano con ritmi alti ed intensi“.