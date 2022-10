ATTACCO – Lozano “scalpita” e tornerebbe a sfidare un’ olandese

Per il Napoli sarebbe la prima volta che sfida nella sua storia l’Ajax, compagine di tradizione europea ed è per questo che Spalletti vorrà schierare la migliore formazione possibile. Oltre al ballottaggio Mario Rui-Olivera, due anche in attacco. A destra, come riporta il Corriere dello Sport, ci sarà il dubbio Politano-Lozano, per il messicano sarebbe un ritorno in terra olandese, avendo giocato nel Psv Eindoven. L’altro riguarda la punta centrale, tra Raspadori e Simeone, anche se il class 2000 ex Sassuolo potrebbe ancora partire dal primo minuto. Ancora un paio di sedute di allenamento e se ne saprà di più.

La Redazione