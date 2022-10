Alla scoperta dell’Ajax, squadra storicamente offensiva con giovani talenti e veterani

L’Ajax guidato da Schreuder è storicamente tendente a un gioco offensivo, costantemente alla ricerca del gol, che può contare sulla classe cristallina del serbo Tadic, mattatore della magica notte di Madrid con la vittoria per 4-1 contro i Blancos nel 2019. 33 anni, uno degli idoli dei tifosi olandesi e di sicuro tra quelli che andranno marcati stretti domani. L’altro grande esperto è Blind, terzino olandese anche della nazionale e pilastro dell’Ajax. Grandi aspettative sono riposte in Grillitsch, che ha esordito nel pareggio contro il Go Ahead Eagles, considerando che gli olandesi hanno venduto un talento come Antony alla cifra monstre di 100 milioni. La vera stella emergente dell’Ajax, però, è il centravanti Kudus, appena 22 anni e già 4 gol in campionato, 7 in stagione. In Champions ha messo in mostra le sue qualità ed è finito sui taccuini dei direttori sportivi di mezza Europa.

Fonte: Il Mattino