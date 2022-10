Accardi: “Solo Milan e Napoli hanno avuto coraggio nelle scelte di mercato”

, nel corso della trasmissione, è intervenuto, procuratore sportivo: “Da qualche anno il Napoli ha dimostrato di avere uno scouting molto capace. Ha qualità e conoscenze e non è facile. Prenderead esempio, è stata una grande dimostrazione di competenza, di conoscenza e non so quante squadre italiane l’avrebbero preso. Non è stata una scommessa perché ilsapeva cosa faceva. Solohanno avuto il coraggio, che nasce dalla conoscenza, migliorando l’organico e abbattendo i costi. Comprare big a fine carriera non credo sia producente. Nella formazione dell’ad esempio ci sono solo 2 giocatori over 30 e tutti gli altri hanno 19, 21, 22 anni e sono quasi tutti formati nel settore giovanile. Così facendo la squadra riesce ogni anno a fare un ottimo campionato e fare soldi vendendoli. I giovani sono il futuro e quelli che portano soldi ecco perché servono staff competenti“. Il progetto delricorda quello dell’: “Fare calcio aè molto più difficile rispetto a piazze come, ma entrambe le società sono state capaci di creare dei progetti con una logica di calcio che porta ad una quantificazione anche dal punto di vista economico.ha fatto talvolta anche scelte impopolari, ma ha avuto ragione“. Sul momento di: “in 3 partite ha cambiato la sua storia, ha le caratteristiche che si sposano perfettamente con la logica di. Ilha messonella condizione di poter fare il suo calcio e in questo è stato bravo. Quello che sembrava un declassamento è stato invece un ragionamento logico fatto con competenza e quando ti circondi di gente che sa lavorare bene e in silenzio è un grande vantaggio. Da quandoè adifficilmente l’ho sentito parlare“.