Traguardi ed agganci azzurri per Alex Meret e Mario Rui

Alex Meret ha vissuto un’estate difficile e nelle ultime stagioni è stato in continua alternanza con David Ospina. Ed è proprio il portiere colombiano, suo “rivale” per tanto tempo, che ha raggiunto nella speciale classifica delle presenze all time. Contro il Torino, infatti, la presenza numero 103 in maglia azzurra. Entrambi gli estremi sono quindi, al 143esimo posto. Mario Rui, invece, autore dell’assist sul primo gol del Napoli contro il Torino, e protagonista di questo splendido inizio di stagione degli azzurri, ha collezionato con la gara di ieri 180 gare in maglia azzurra. Il terzino portoghese ha agganciato al 55esimo posto Gianluca Grava, ex difensore e attuale responsabile del settore giovanile della SSC Napoli.