SERIE A – Sampdoria-Monza 0-3: seconda vittoria consecutiva per i brianzoli

A Marassi scontro salvezza tra una Sampdoria sempre più ultima e un Monza in fiducia dopo la prima vittoria della sua storia in Serie A. I doriani di fatto non si fanno mai vedere e i brianzoli amministrano senza problemi la partita con un gol nel primo tempo e 2 nel secondo che chiudono i gioco e portano il Monza a 7 punti in classifica.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski (69′ Conti), Murillo, Colley, Augello; Villar (57′ Vieira), Rincon, Djuricic (69′ Verre), Sabiri; Caputo (57′ Quagliarella), Gabbaidini (74′ Pussetto).

A disposizione

Amione, Contini, Ferrari, Leris, Vieira, Trimboli, Quagliarella, Murru, Verre, Conti, Pussetto, Yepes.

Allenatore: Giampaolo (Conti in panchina)

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Izzo (71′ Birindelli), Marì, Caldirola; Ciurria (71′ Donati), Rovella, Sensi, Pessina (84′ D’Alessandro), Carlos Augusto; Mota (61′ Gytkjaer), Caprari (84′ Barberis).

A disposizione

Pepin, Gytkjaer, Ranocchia, Valoti, Antov, D’Alessandro, Vignato, Colpani, Birindelli, Carboni, Bondo, Donati, Cragno, Sorrentino, Barberis.

Allenatore: Palladino

Arbitro: Ayroldi

Note: Recupero: 1′ (pt), 5′ (st). Ammoniti: Murillo, Bereszynski (S), Pessina, Mota (M).