SERIE A – Lecce-Cremonese 1-1: un punto amaro per entrambe

Non vanno oltre il pareggio Lecce e Cremonese, in piena lotta per la salvezza e con la vittoria come obiettivo. Decidono i due rigori di Ciofani e Strefezza nel primo tempo. Nel secondo tempo la Cremonese prova a sfruttare l’arma del contropiede ma Okereke tira addosso a Falcone il gol del sorpasso, mentre il forcing finale del Lecce non porta nessun risultato: un punto a testa.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo (60′ Pezzella); Gonzalez (70′ Bistrovic), Hjulmand, Askildsen (70′ Blin); Strefezza (84′ Di Francesco), Colombo (46′ Ceesay), Banda.

A disposizione

Di Francesco, Bistrovic, Tuia, Bleve, Umtiti, Ceesay, Persson, Helgason, Oudin, Cetin, Delgado, Blin, Pezzella, Dermaku, Listkowski.

Allenatore: Baroni

Cremonese (4-3-1-2): Radu; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri (74′ Quagliata); Pickel, Castagnetti, Ascacibar (65′ Meite); Zanimacchia (83′ Bonaiuto); Okereke (74′ Afena-Gyan), Ciofani (65′ Dessers).

A disposizione

Meite, Aiwu, Baez, Escalante, Bonuaiuto, Afena-Gyan, Tsadjout, Carnesecchi, Dessers, Acella, Saro, Vasquez, Ghiglione, Quagliata, Milanese.

Allenatore: Alvini

Arbitro: Marinelli

Note: Recupero: 1′ (pt), 4′ (st). Ammoniti: Falcone (L), Okereke (C), Askildsen, Pezzella (L).