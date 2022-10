Serie A 8°giornata : Tutto facile per la Juventus contro il Bologna!

Serie A 8°giornata, Juventus – Bologna :

Primo lampo della partita è per i padroni di casa che mettobi alla prova Skorupski che respinge un colpo di testa di Mckennie. Ma pochi minuti dopo i bianconeri la sbloccano con Kostic che servito in area piazza la palla all’angolino. Subito dopo Milik vorrebbe già chiuderla, aggancia in area e tira centrale, ma l ‘estremo difensore avversario sventa il pericolo per i suoi. Sul finire del primo tempo gli ospiti si fanno vedere con un colpo di testa di De Silvestri, ma il numero uno bianconero è attento e para. Nella ripresa gli uomini di Allegri firmano il raddoppio con il suo bomber, Dusan Vlahovic con un tiro potente non lascia scampo al portiere. Pochi minuti dopo e la Juventus sigilla il match con un tiro di prima di Milik che si piazza sotto la traversa. Potrebbe arrivare il poker con Vlahovic ma l ‘attaccante spreca mandando il pallone largo. Ci prova Bonucci che ti testa trova però il palo a negarli il gol. Il Bologna prova a rendersi pericoloso con Orsolini, ma la conclusione va fuori larga. I bianconeri gesticono il vantaggio e dopo tre minuti di recupero arriva il triplice fischio.

Tabellino

RETI: 24′ Kostic, 59′ Vlahovic, 62′ Milik

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; McKennie (60′ Cuadrado), Locatelli (76′ Miretti), Rabiot (76′ De Sciglio), Kostic (60′ Paredes); Vlahovic, Milik (81′ Kean). All. Allegri. A disp. Pinsoglio, Perin, Gatti, Rugani, Fagioli, Soulé

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (61′ Cambiaso), Sosa, Bonifazi, Lykogiannis; Dominguez (61′ Medel), Schouten (77′ Aebischer); Orsolini, Soriano (77′ Ferguson), Sansone (61′ Vignato); Arnautovic. All. Thiago Motta. A disp. Bardi, Bagnolini, Posch, Soumaoro, Moro, Zirkzee, Lucumi’, Kasius

ARBITRO: Abisso di Palermo

AMMONITO: 90’+2′ Sosa