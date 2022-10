Napoli-Torino 3-1 – Anguissa mostruoso, Zielinski un pò meno, i voti de Il Mattino

Frank Anguissa ha segnato i primi due dei tre gol che il Napoli ha rifilato al Torino ieri al Maradona, ma il centrocampo tutto ha funzionato, questi sono i voti de Il Mattino.

ANGUISSA 8

Tre giocatori su addosso eppure di testa la prende lui, 50 metri con la palla al piede senza che nessuno riesca neppure ad avvicinarsi. Bisogna chiedere a Samantha Cristoforetti se creature simile le ha intraviste magari anche nello spazio. Pure quando perde palla, in un modo o nell’altro la riprende. Un incubo per i granata.

LOBOTKA 7,5

Centralmente non lascia neppure lo spazio per uno spillo e costringe il Toro a larghe manovre per avvicinarsi alla porta. Lukic e Linetty non riescono mai a sporcare le linee dei suoi passaggi. Ovunque, comunque. Ha una visione del gioco mostruosa e semplice: sembra che sia tutte banalità, ma è sempre devastante.