La difesa del Napoli non stecca, voti alti a tutti. Di Lorenzo bene ma non ottimo

E’ un gioco di gruppo che sta portando grandi risultati quello che sta proponendo il Napoli, attacco e difesa fanno un tutt’uno col centrocampo e la magia è fatta. Il Mattino oggi dà i voti alla difesa azzurra per la gara di ieri contro il Torino vinta dal Napoli per 3-1.

DI LORENZO 6

Approfitta del pallido primo tempo granata per lanciare un paio di inviti calibrati. Non soffre mai in copertura né su Vlasic che pure sulla carte è avversario insidioso e neanche nella ripresa quando spunta. Nel finale ha l’occasione per il quarto gol: anche se sembra egoista, è la scelta giusta quella di calciare in porta.

RRAHMANI 6,5

Prende parte pure lui al mischione che porta al gol di Sanabria che è fondamentalmente figlio di una carambola ed è difficile trovare colpe specifiche. Tira dritto su buoni livelli anche nella ripresa dove solo una volta viene saltato secco. Per il resto sempre in pieno controllo delle emozioni.

KIM 7

Due spallate a Sanabria in avvio giusto per fargli capire che aria tira, fa un muro su Miranchuk: anche nei momenti più caldi, quando il Torino prova ad attaccare più con i nervi che con la testa, mantiene lucidità e si conferma il faro del reparto. E usa anche le maniera pesanti, se occorre.