Kim Minjae: “Il Napoli? E’ la squadra dei sogni e con Spalletti sto migliorando”

Con un colpo di tacco e una spaccata preziosa, Kim si conferma lucido e concentrato anche nei minuti finali (come a Milano). Il difensore coreano è diventato leader in pochissimo tempo: «Sono molto contento di giocare nel Napoli perché è un grande club, è la squadra dei sogni. Spalletti è un allenatore incredibile, grazie a lui sto crescendo molto nei movimenti difensivi». Deve tanto al suo inserimento da record anche a Di Lorenzo che ha commentato così la vittoria sul Torino: «Non è mai facile ripartire dopo la sosta, noi abbiamo costruito la vittoria nel primo tempo e poi nella ripresa abbiamo abbassato l’intensità per gestire il risultato. Classifica? Siamo contenti di essere primi, ma è presto per guardarla. Ci sono ancora tante gare davanti. Di sicuro le vittorie senza Osimhen, che ci manca, dimostrano il grande lavoro della società e la qualità della nostra rosa», ha concluso il capitano del Napoli.

Fonte Cds