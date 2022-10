Il Mattino – Meret non ha colpa del gol subito, il voto lo conferma

Ieri il Napoli ha battuto il Torino al Maradona, per l’ottava giornata di campionato di Serie A per 3-1. L’unico gol subito dagli azzurri non si può decisamente addebitare ad Alex Meret, come conferma il voto dato da Il Mattino al portiere azzurro.

MERET 7

Vede solo all’ultimo la potente conclusione di Sanabria perché coperto da due difensori: vero che gli passa assai vicino, ma non ha colpe. Velenoso il tiro di Radonjic ma Alex ha il siero per evitare di capitolare. Un paio di sbavature sulle ripartenze ma da alcuni suoi rinvii anche assist per contropiedi.