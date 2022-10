Il Mattino – Gli azzurri, in campo con le maglie di Halloween, schiantano il Torino

Sono in forma gli uomini di Spalletti, e la dimostrazione sono le sei vittorie consecutive tra campionato e Champions, come sottolinea oggi Il Mattino. Sesta vittoria consecutiva tra campionato e Champions: gli azzurri, in campo con le maglie di Halloween, schiantano il Torino e volano da soli in testa alla classifica in attesa di Atalanta-Fiorentina. Una prova di forza contro un avversario ostico, un successo costruito su un grandissimo primo tempo, sulla falsariga di quello con il Liverpool. La squadra di Spalletti sta bene fisicamente e mentalmente, gioca con scioltezza, crea tanto in attacco arrivando al gol con una grande varietà di soluzioni (Anguissa si aggiunge come decimo marcatore nelle otto partite di A) e difende con attenzione. Una formazione serena e vincente: il tecnico conferma gli stessi undici schierati contro il Milan e la risposta è molto positiva con i primi 40 minuti favolosi.