[Foto] CALCIO FEMMINILE – A.s. Roma-Parma 5-0, tutto facile per le giallorosse

Questo pomeriggio a Trigoria si è giocata la sfida tra l’A.s. Roma e il Parma per la quinta giornata di serie A femminile. Le giallorosse vincono per 5-0 contro le ducali. Nel primo tempo in gol Haavi, Roman e Giacinti, mentre nella ripresa ancora Haavi e Roman. Domani la squadra di Spugna conoscerà le avversarie nella fase a gironi di Women Champions.

La Redazione