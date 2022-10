Dopo quasi 30 anni Anguissa eguaglia un ex bomber del Napoli

Daniel Fonseca nel 1994 era stato l’ultimo giocatore del Napoli a segnare due gol nei primi quindici minuti in Serie A. Ci ha pensato André-Frank Zambo Anguissa a portare in avanti di quasi trent’anni la lancetta delle statistiche fissando un nuovo traguardo: «Questa è la mia prima doppietta – le sue parole a fine gara – e sono contento perché è arrivata assieme alla vittoria. Se ho segnato è anche grazie ai miei compagni».

DOMINANTE. Anguissa distribuisce i meriti ma molti sono suoi perché i gol, soprattutto il secondo, nascono dal nulla, sono frutto di uno strapotere fisico emerso nel duello aereo in occasione del primo e poi evidente con la cavalcata solitaria culminata con la rete del bis: «Segnare è sempre importante anche se per il ruolo che ricopro non è fondamentali. Ci sono cose più importanti e la priorità va sempre ai risultati collettivi e quindi conta vincere. Ora – ha concluso Anguissa – non vogliamo fermarci ma, pur pensando partita per partita, intendiamo fare sempre bene vincendole tutte».

Fonte: CdS