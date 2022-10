Andrè Frank Zambo Anguissa: “Doppietta e vittoria? Merito della squadra”

Il Napoli batte per 3-1 il Torino ed è certo del primo posto, in attesa dell’Atalanta che sfiderà oggi pomeriggio la Fiorentina alle ore 18,00. Uno dei tanti protagonisti è certamente il centrocampista Andrè Frank Zambo Anguissa autore della doppietta che ha spianato la strada contro i granata. Sui profili social le parole del calciatore del Camerun. «Questa è la mia prima doppietta – le sue parole a fine gara – e sono contento perché è arrivata assieme alla vittoria. Se ho segnato è anche grazie ai miei compagni. «Segnare è sempre importante anche se per il ruolo che ricopro non è fondamentali. Ci sono cose più importanti e la priorità va sempre ai risultati collettivi e quindi conta vincere. Ora non vogliamo fermarci ma, pur pensando partita per partita, intendiamo fare sempre bene vincendole tutte».

La Redazione