Questo pomeriggio allo stadio “G. Meazza” si è giocato lo scontro diretto per il vertice tra l’Inter e la Roma. I nerazzurri sbloccano la gara con l’ex Dzeko, ma l’ex della sfida era in fuorigioco, segnalato dal VAR. La squadra di Simone Inzaghi però spinge e passa in vantaggio con Dimarco, che di punta supera un non perfetto Rui Patricio. I giallorossi però non si scoraggiano e pareggiano con il tiro al volo, imparabile di Dybala. Nella ripresa l’Inter sfiora il nuovo vantaggio con Calhanoglu che su punizione colpisce la traversa. Gli ospiti però si difendono meglio e passano in vantaggio con il colpo di testa di Smalling. Nel finale Abraham spreca il tris della Roma. Per i nerazzurri e Simone Inzaghi è ufficialmente crisi in campionato.

Inter-Roma 1-2

Inter (3-5-2): Handanovic 5; Skriniar 5,5, Acerbi 6, Bastoni 6,5 (36′ st Gosens 5,5); Dumfries 5,5 (36′ st Bellanova 6), Barella 6, Asllani 6 (33′ st Mkhitaryan 6), Calhanoglu 6 (33′ st Correa 5,5), Dimarco 7 (43′ st Carboni sv); Dzeko 5,5, Martinez 5,5.

Allenatore: Inzaghi 5

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio 5; Mancini 6, Smalling 7, Ibanez 6,5; Celik 5, Cristante 6,5, Matic 6, Spinazzola 6,5; Pellegrini 6,5 (36′ st Camara 6), Zaniolo 5,5 (41′ st Belotti sv); Dybala 7 (13′ st Abraham 6).

Allenatore: Mourinho (in panchina Foti) 6,5

Arbitro: Massa

Marcatori: 30′ Dimarco (I), 39′ Dybala (R), 30′ st Smalling (R)

Ammoniti: Zaniolo (R), Mancini (R), Smalling (R), Asllani (I), Correa (I), Gosens (I), Barella (I)

Espulsi:

La Redazione