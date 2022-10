SERIE A FEMMINILE RISULTATI – Vittorie casalinghe per Fiorentina e A.c. Milan

Dopo il successo della capolista Inter ieri sera a Seregno contro il Como Women, quest’oggi si sono giocate altre due gare di serie A femminile. La Fiorentina batte il Sassuolo per 2-0 con le reti di Parisi e del bomber Sabatino. L’A.c. Milan invece vince per 2-1 in rimonta la Sampdoria. Le liguri passano in vantaggio con Baldi e le due reti delle rossonere sono della svedese Asslani.

La Redazione