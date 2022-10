Luciano Spalletti lo ha stabilito: “Giocheranno tutti e due”

L’ assenza di Osimhen si è avvertita nello strapotere fisico e nelle progressioni che sono mancate, non nel numero di gol o nei risultati raggiunti coi suoi sostituti. Simeone e Raspadori hanno consolato il periodo d’astinenza da Victor con le loro qualità in una staffetta che proseguirà anche oggi contro il Torino. Lo ha ribadito Spalletti, giocheranno entrambi, come nelle precedenti partite in cui ognuno si è ritagliato il proprio spazio e qualche istante di gloria. Il ballottaggio è ancora vivo e, dopo oggi, proseguirà anche in vista della gara di martedì con l’Ajax quando Osimhen ancora mancherà. Simeone si candida ad una maglia da titolare, ha lavorato in ritiro coi compagni, è reduce dal gol vittoria di Milano, ha un entusiasmo che si trascina dal Meazza. Raspadori è ugualmente felice, ha segnato due gol con l’Italia dopo i primi due con la maglia del Napoli, si farà trovare pronto in ogni caso, vive un momento d’oro e anche Spalletti vorrà approfittarne.

Fonte: CdS