Kim calciatore del mese: oggi la premiazione al Maradona prima di Napoli/Torino

Dopo il Kvara d’agosto è il turno di Kim. Napoli protagonista dei primi due mesi di campionato: Minjae è stato eletto dalla Lega Serie A quale miglior giocatore di settembre. Il premio sarà consegnato oggi al Maradona, prima della partita in programma alle 15 con il Torino: una cerimonia a cui parteciperanno oltre trentamila spettatori, considerando i dati relativi alle vendite emersi ieri. Di tempo per acquistare i biglietti, comunque, ce n’è ancora: Tribuna Posillipo 85 euro; Tribuna Nisida 65 euro; Tribuna Family Adulto 10 euro e 5 euro per gli under 12; Distinti 45 euro; Curve 35 euro.

Nel frattempo, ieri il Napoli ha anche ufficializzato l’inizio della prevendita del bis di Champions con l’Ajax, in programma mercoledì 12 ottobre alle 18.45 al Maradona: i tagliandi potranno essere acquistati dalle 10 di oggi e gli abbonati avranno diritto al 20% di sconto e alla prelazione sull’acquisto. Il listino prezzi: Tribuna Posillipo 100 euro (80 euro per gli abbonati); Tribuna Nisida 75 euro (60); Tribuna Family Adulto 10 euro e 5 euro gli under 12; Distinti superiori 70 euro (56); Distinti inferiori 35 euro (28); Curve A e B superiori 50 euro (40); Curve A e B inferiori 25 euro (20).

Fonte: CdS