(Formazioni) Napoli-Torino: ballottaggio Lozano-Politano. Miranchuk alle spalle di Sanabria

Questo pomeriggio allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio alle ore 15,00, il Napoli affronterà il Torino per l’ottava giornata di campionato. Dopo la pausa per le Nazionali, gli azzurri cercheranno conferme per restare primi in classifica. Spalletti manderà in campo la migliore formazione e punterà su Politano e Simeone in vantaggio su Lozano e Raspadori. Per i granata invece rientrerà dopo oltre un mese di stop Miranchuk che giocherà al fianco di Vlasic, di punta Sanabria. A centrocampo invece il duo Lukic-Linetty. Infine in difesa Djidji in vantaggio rispetto a Buongiorno.

Fonte: CdS